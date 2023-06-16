جلسة حول «الاستثمار والمضاربة في الأسواق المالية العالمية»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس الدكتور إبراهيم كلداري بالتعاون مع شركة «نور كابيتال» المتخصصة في مجالات الاستثمارات المالية جلسة اقتصادية حملت عنوان: «الأسواق المالية العالمية ما بين الاستثمار والمضاربة».

أدار النقاش فيصل كلداري عضو مجلس إدارة «نور كابيتال»، حيث شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في الأسواق المالية العالمية، حيث تم تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية.

تحدّث في الجلسة محمد غوشة الرئيس التنفيذي لشركة «نور كابيتال» ومحمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في «نور كابيتال»، حيث قدم المعلومات الأساسية التي يجب على المتداولين معرفتها حول التداول لفهم أصول التداول والاستثمار عبر المنصات. وشهدت الجلسة مشاركات متعددة من الحضور، حيث تمت مناقشة قواعد إدارة رأس المال وطرق الاستفادة من تحركات الأسواق العالمية.

وقال فيصل كلداري، عضو مجلس إدارة نور كابيتال: «يأتي هذا اللقاء ضمن جهودنا للتوعية بأحدث الاتجاهات في الأسواق والرؤى المستقبلية، والإضاءة على الفرص المتاحة في الأسواق والقطاعات المختلفة، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة، حيث أسهم في حصول الحضور على معلومات قيّمة ومتخصصة في القطاعين المالي والاستثماري».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز