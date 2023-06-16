«موديز» ترفع تصنيف «إعمار العقارية» و«إعمار مولز مانجمنت»

المصدر: دبي- سيد صالح

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رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «إعمار العقارية» من التصنيف «Baa3» إلى التصنيف «Baa2»، كما رفعت أيضاً تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «إعمار مولز مانجمنت» من «Baa2» إلى «Baa1».

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، أمس، فقد ثبتت الوكالة نظرتها المستقبلية المستقرة لتصنيف الجدارة الائتمانية لدى الشركتين. وأفاد التقرير بأن رفع التصنيف الائتماني لدى شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز مانجمنت» جاء على خلفية سجل أداء الشركتين المتميز عبر عدة دورات عقارية، بالإضافة إلى الأداء المالي القوي من جانب كلٍ من الشركتين على مدار الــ 18 شهراً الماضية، مع تحسّن هائل في حجم العائدات وتغطية الفائدة لدى كلٍ من الشركتين.

وقال جوليان حداد، نائب رئيس ومحلل أول لدى «موديز»، تعليقاً على ترقية تصنيف الشركتين: «تعكس هذه الترقية أيضاً قوة البيئة الاقتصادية الكلية في دبي بصفة عامة، إلى جانب التحسّن في البيئة التشغيلية السائدة في قطاع العقارات المحلي بالإمارة، مع التوقعات باحتفاظ دبي بهذه البيئة الداعمة خلال فترة الــ 12 - 18 شهراً المقبلة، وخاصة بالنظر إلى سجل الأعمال والمشروعات التي ما زالت قيد الإنجاز لدى «إعمار العقارية»، والذي بلغت قيمته الإجمالية 55.7 مليار درهم حتى مارس الماضي».

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