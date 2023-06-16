«لاندمارك للتجزئة» تعمل على تمكين المستقبل المستدام

المصدر: (دبي - البيان)

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وسّعت مجموعة لاندمارك للتجزئة؛ وهي أحد أقسام مجموعة لاندمارك، شراكتها مع سراج باور؛ المزود للطاقة الشمسية الموزعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التزام المجموعة بالممارسات المستدامة والمساهمة في أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تنتج مجموعة لاندمارك حالياً طاقة شمسية قدرها 8.3 ميجاواط، منها 67 % عبر شراكة مع سراج باور. وقد أضافت لاندمارك 2.1 ميجاواط إضافياً عبر أنظمة الأسطح والمرآب التي تعمل بالطاقة الشمسية في أربعة مواقع بارزة في الإمارات، وسيتم توزيع إجمالي الطاقة الشمسية على مواقع مختلفة، تشمل الواحة مول في دبي والشارقة، وموقعين آخرين في القوز وجافزا، وستسهم هذه المبادرة في مضاعفة عدد المواقع وزيادة الطاقة الشمسية بنسبة 25 %. ومن خلال نشر ألواح الطاقة الشمسية في هذه المواقع، تتوقع لاندمارك تعويض ما يقرب من 2485 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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