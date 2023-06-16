«أو كي إكس» تحصل على ترخيص خدمات الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت منصة أو كي إكس، لتداول العملات الرقمية، على ترخيص مزاولة «إم بي في»، وهو ترخيص يسمح بتقديم الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية للمستثمرين من الأفراد أو المؤسسات في دبي، ضمن إطارها التشريعي المعياري دولياً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة.

واتخذت ثاني أكبر شركة لتداول العملات الرقمية دبي مركزاً لها، وتخطط لزيادة عدد الموظفين إلى 30 موظفاً، مع التركيز على المناصب الإدارية العليا.

وقالت الشركة في بيان إنّها ستوفر خدمات فورية ومشتقات نقدية، بما في ذلك الودائع بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

وقال تيم بيون رئيس العلاقات الحكومية العالمية في «أو كي إكس»، إنّ دبي ذات ثقل إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أنّ الإمارة تمتلك لوائح تنظيمية شمولية، من خلال وجهة واحدة مخصصة لذلك هي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي تعد إضافة كبيرة.

وتستكشف بورصات تداول العملات الرقمية خياراتها للتوسع العالمي، وفي الوقت الذي تتطلع فيه كوين بيز إلى التوسع في برمودا، أشادت بينانس بدبي كوجهة مقبلة لتعاملاتها الخارجية.

وتخارجت كل من «بينانس» و«أو كي إكس» من السوق الكندي، لكن الأخيرة أقرت بالالتزام تجاه هيئة الأوراق المالية في أونتاريو.

وقال بيون: «نحن لا ننسحب من كندا، نحن نتقدم بترخيصنا بصفتنا تاجراً وسيطاً مع «أو إس سي»، وربما يكون الطريق طويلاً، لكننا سنعود إلى كندا قريباً».

وتوسعت الشركة التي يقع مقرها حالياً في جزيرة سيشل، في الولايات المتحدة بعلامة تجارية منفصلة «أوكي كوين».

وأكَّد بيون أن الفرص خارج السوق الأمريكي هائلة، لا سيَّما في دبي، ومناطق أخري مثل جزر الباهاما وجبل طارق والاتحاد الأوروبي خاصة بعد إقرار قانون الأصول المشفرة العام المقبل.

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