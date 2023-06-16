«سو/‏‏ أبتاون» توفر للمستثمرين رخصة تجارية مجاناً في «مركز دبي للسلع»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» إطلاق الوحدات السكنية الحصرية «سو/ أبتاون»، والتي توفر للمقيمين فيها من المستثمرين وأصحاب الأعمال إمكانية الحصول على رخصة تجارية مجاناً في مركز دبي للسلع المتعددة.

وتمتد صلاحية الرخصة التجارية لعام واحد، وتبلغ قيمتها 60 ألف درهم، وتتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى بنية تحتية ذات مستوى عالمي، ومجموعة واسعة من الخدمات في أكبر منطقة حرة للسلع والمشاريع في الإمارات، كما ستتيح لهم إمكانية الاستفادة من وحدة عمل مشتركة خلال السنة الأولى في «مركز أبتاون تاور للأعمال».

ويعد «سو/ أبتاون» دبي أول مشروع يحمل اسم العلامة التجارية العالمية «سو/» يتم افتتاحه في الشرق الأوسط. ويحاكي تصميم البرج، الذي يشكل إضافة مميزة إلى أفق دبي، تألق الماس ويبلغ ارتفاعه 340 متراً ويتألف من 81 طابقاً، ويوفر إطلالات على «عين دبي» والخليج العربي.

ويضم البرج فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم يضم 188 غرفة، وأكثر من 46000 متر مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، و227 مسكناً تحمل علامة تجارية مميزة.

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