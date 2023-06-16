«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ تمرين محاكاة استمرارية الأعمال

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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نفذ فريق استمرارية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، تمرين محاكاة لقياس واختبار مدى جاهزية وفاعلية خطط برنامج استمرارية الأعمال، وقياس سرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع الحالات الطارئة في الأصول التابعة للدائرة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتعلقة بإدارة حالات الطوارئ وتماشياً مع متطلبات وتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وشارك في هذا التمرين عدد من موظفي الدائرة من أعضاء فريق استمرارية الأعمال مع ممثلين عن الشركاء الأساسيين حسب «السيناريو» المعتمد، وهم غرفة تجارة رأس الخيمة ودائرة المالية وهيئة الحكومة الإلكترونية، وتم تنفيذ التمرين بدقة ونجاح.

وأكد رئيس فريق استمرارية الأعمال، محمد المحمود – مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن التمرين يهدف إلى التأكد من توحيد وتناسق المفاهيم والإجراءات والأدوار والمسؤوليات في هذه الخطط، بالإضافة إلى قياس مدى إلمام الجهات المشاركة في هذا التمرين.

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