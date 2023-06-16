«البنك العربي» الأفضل في الشرق الأوسط لعام 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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حصل البنك العربي، أخيراً، على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023» من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناءً على تقييم شامل تم من قبل محرري المجلة المتخصصين، واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المديرين الماليين التنفيذيين والمستشارين المصرفيين، ونخبة من المحللين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير، شملت نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.

ويغطي نطاق جوائز مجلة «غلوبال فاينانس» ما يقارب 150 دولة حول العالم. وقالت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «إننا فخورون بحصولنا على هذا التقدير العالمي للعام الثامن على التوالي، الأمر الذي يعكس النمو المستدام في أعمال البنك العربي وقدرته على تحقيق نتائج مميزة عبر شبكة فروعه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتأسس البنك العربي، الذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، في 1930، وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، التي تضم ما يزيد على 600 فرع، موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم، مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

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