181 مليار دولار قيمة مُضافة للشركات المعتمدة للحوسبة السحابية بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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كشفت شركة أمازون ويب سيرفيسز «AWS»، أنَّ الشركات في الإمارات، يمكنها تحقيق نحو 181 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المُضافة، على مدى العقد المقبل، من خلال تسريع اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلة في موطن ريادة الأعمال، وشركة أمازون ويب سيرفيسز، مبادرة «AWS Connected Community»، لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، اعتماداً على أحدث حلول ومنتجات الحوسبة السحابية، وذلك عبر الاستفادة من أكثر من 200 خدمة لمنصة أمازون ويب سيرفيسز «AWS».

وأشارت الشركة إلى أنَّ تبني دولة الإمارات الواسع النطاق للخدمات السحابية، ساهم في إعطاء دفعة قوية لاقتصاد الدولة خلال عام 2021، حيث ساهم بنسبة 2.26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما ساهم في زيادة القيمة الاقتصادية إلى 9.5 مليارات دولار.

وأكّدت الشركة أنَّ التأثير الإيجابي للتكنولوجيا السحابية، لا يقتصر فقط على الإنتاجية، بل يشمل أيضاً الجانب الإنشائي والتشغيل للبنى التحتية السحابية، إذ يمكن أن تبلغ مساهمة الشركة في اقتصاد دولة الإمارات، بنحو 11.2 مليار دولار، بحلول 2036، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بدوام كامل سنوياً بنحو 6 آلاف وظيفة.

وقال ياسر حسن، العضو المنتدب للقطاع التجاري بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تسلط نتائج تقريرنا الضوء على الفرصة الهائلة لدولة الإمارات لتسريع النمو الاقتصادي، ووضع الدولة كمركز اقتصادي جذاب ومؤثر، بما يتماشى مع الحكومة، ورؤية الإمارات 2031».

تخطيط

وكشفت منصّة سحابة البيانات «كلوديرا»، أنّ 71 في المئة من المؤسسات العاملة في الإمارات، قد تبّنت بالفعل التكنولوجيا الجديد للخدمات السحابية، مع تخطيط 86 في المئة لنقل المزيد من البيانات إلى التكنولوجيا السحابية على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال كريم عازر نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة والشرق الأوسط وتركيا في كلوديرا: «تُظهر إحصاءاتنا أن اعتماد الحوسبة السحابية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتزايد بسرعة، حيث تخطط 86 % من الشركات، لنقل المزيد من البيانات إلى التكنولوجيا السحابية».

واشار إلى تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات بنحو 48 % وتخزين البيانات المحسّن والنسخ الاحتياطي، والذي بلغ 44 % وانخفاض التكاليف بنحو 38 %، معتبراً إياها قوى دافعة لتسريع وتيرة نمو التكنولوجيا السحابية.

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