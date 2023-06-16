بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في سوق أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أعلن سوق أبوظبي أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتباراً من اليوم. وذكر السوق، في تعميم صدر أمس، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري 2023.

ووفق المادة رقم 14 من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من تلك الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح.

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