8 ملايين درهم صافي أرباح «سلامة» في الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، تحقيقها صافي أرباح للربع الأول من عام 2023، بقيمة 8.04 ملايين.

ونجحت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد رقم 17 (IFRS 17)، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، وهو ما يمثل منعطفاً مهماً نحو تعزيز الشفافية والاتساق والقابلية للمقارنة في عمليات إعداد التقارير المالية.

وعقب النجاحات، التي حققتها الشركة عام 2022 واصلت «سلامة» مسار نموها، خلال الربع الأول من عام 2023؛ حيث سجلت أداء قوياً على صعيد تحسين ربحية الأعمال الأساسية، وإيرادات عمليات التأمين، لتسجل 265 مليون درهم، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 3.556 مليارات درهم.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة الشركة: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية فقد شهدنا فرصاً كبيرة لازدهار حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما أتاح لنا مواصلة التزامنا بتوفير منتجات وخدمات عالمية المستوى، تلبي تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية، والعمل على خلق المزيد من القيمة لكل الأطراف المعنية».

وأضاف: «بالتزامن مع النمو الاقتصادي المستمر بالإمارات، لا نزال نشهد زخماً متنامياً، عبر مختلف قطاعات الأعمال، الأمر الذي يتجلى عبر أدائنا القوي، ونتوقع تحسن أعمالنا خلال عام 2023، بفضل قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي، وتحسن معنويات السوق، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، وقانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد، وارتفاع الطلب الإجمالي على خدمات التأمين في الدولة».

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