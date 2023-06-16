«إينوك» تفوز بجائزة الريادة في التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

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حصدت مجموعة إينوك جائزة «الريادة الفكرية في التعامل مع بيانات الشركة كعنصر أساسي في مشروع التحول الرقمي»، تقديراً لاستراتيجية المجموعة المتميزة لترحيل وحوكمة البيانات، وذلك خلال مؤتمر «إس إي بي سافاير»، في برشلونة 2023.

ومُنحت الجائزة المرموقة لمجموعة إينوك من قبل «مجموعة بروميثيوس»، التي توفر حلولاً شاملة لإدارة البيانات، وتضمن خدمات البيانات الرئيسية الخاصة بها أعلى المستويات في جودة البيانات، كما أنها توفر هياكل وتصنيفات، تنسجم مع معايير القطاع.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نتشرف بهذا التكريم الاستثنائي لما حققه فريقنا المتميز بشكل ينسجم مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي، إذ يعزز هذا التكريم التزامنا بتنفيذ أعلى معايير التحول الرقمي في جميع وحدات أعمالنا والارتقاء بكفاءة عملياتنا. لقد أدركت إينوك أهمية البيانات عاملاً رئيسياً لإنجاح التحول الرقمي، فشكلت لجنة داخلية دعماً لتحقيق أهدافها بحوكمة البيانات وترحيلها. بالإضافة إلى ذلك دربنا أفراداً من طواقمنا، ليكونوا رواداً للبيانات، وقد لعبوا دوراً مهماً في تبني ثقافة جديدة تعزز أهمية البيانات أحد أهم أصول المجموعة».

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