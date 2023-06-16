مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: (عجمان - وام)

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نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل بعنوان «احتراف الذكاء الاصطناعي في العمل الحر»، وذلك في سياق جهود المجلس لتعزيز الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا وتطوراتها في مجال المشاريع والأعمال الحرة ودعم قيم الريادة والابتكار.

تناولت الورشة، التي قدّمها محمد الشامسي، مدرب معتمد ومؤسس منصة «cybernet» للتدريب والاستشارات، تاريخ الذكاء الاصطناعي وبداياته وتطورات برامجه وتقنياته ومدى ارتباط التقنيات الحديثة باستدامة ونمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرص توظيف «chat GPT» في العمل الحر، إلى جانب استعراض أبرز برامج تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامها. وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يسعى إلى تكثيف وتنويع منصاته التعليمية بالتعاون مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص.

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