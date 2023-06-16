«حوكمة» يساعد الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية والبيئية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن معهد حوكمة عن دعمه لإطلاق سوق دبي المالي دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لعام 2023، وهو دليل شامل يهدف إلى تعزيز الممارسات والشفافية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكشف المعهد عن مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تقديم الدعم العملي، لمساعدة الشركات في تحديد وتنفيذ وقياس نتائج الأنشطة المتعلقة بالمعايير البيئة والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

وأكد الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، الأهمية الاستراتيجية لدمج الشركات للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نماذج أعمالها، وقال: «يعد الدليل من الركائز الأساسية لتزويد الشركات بخريطة طريق، تمكنهم من الانتقال لنموذج أكثر تطوراً بالاستدامة، ويعدّ هذا الدليل أداة قوية لقياس التقدم المحرز، وتنفيذ أفضل الممارسات، ومواكبة متطلبات أصحاب المصلحة وترسيخ ثقتهم. ومعاً سنتمكن من تشكيل مستقبل يصبح فيه تكامل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو المحور الأساسي، لفتح آفاق جديدة للنمو المستدام».

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