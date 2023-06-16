«جي إي أيروسبيس»: قطاع الطيران يُجمع على تحقيق الاستدامة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أشارت نتائج استطلاع عالمي أجرته شركة «جي إي أيروسبيس» إلى إجماع المشاركين على تحقيق الاستدامة والاستثمار فيها، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الدعم لبلوغ هدف القطاع ككل والمتمثل بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

يأتي ذلك تزامناً مع استعداد قطاع الطيران للمشاركة في معرض باريس للطيران الأسبوع المقبل ومعرض دبي للطيران في نوفمبر القادم، وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة الاستطلاعات الفرنسية «إبسوس» نيابةً عن «GE Aerospace» وشمل 325 من صناع القرار في قطاع الطيران من ست دول، من ضمنها دولة الإمارات أن الغالبية العظمى من الشركات قالت إنها تترجم استراتيجياتها الخاصة بالاستدامة إلى واقع ملموس.

ويعتقد 76% من المشاركين في الاستطلاع أن الاستدامة غيرت نهج العمل في قطاع الطيران بشكل جذري، كما أن غالبية الملتزمين بتطبيق استراتيجيات الاستدامة أشاروا إلى أن استثمارات شركاتهم في الاستدامة ستنمو أو ستظل ثابتة رغم ازدياد التضخم ومخاطر الركود الاقتصادي. واعتبر ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30%) أن تحقيق هدف الاستدامة لقطاع الطيران يمثل التحدي الأكبر حالياً، متجاوزاً سلسلة التوريد (19%) ومشكلات العمل (11%)، مما يعكس اندفاع القطاع بقوة لتحقيق الاستدامة، وسعي شركاته ومختلف مؤسساته إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. كما أفادت الغالبية (88%) أن شركاتهم تطبق فعلياً استراتيجيات للاستدامة.

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