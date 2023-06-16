مشروع لـ«الإمارات ستاليونز» و«كيو القابضة» بقيمة 320 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات؛ الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات البناء، عن إطلاق مشروع مشترك مع «كيو القابضة»، تحت اسم «سنتشيري ڤيلج»، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين، بقيمة 320 مليون درهم في جزيرة الريم بأبوظبي.

ويتضمن هذا المشروع إنشاء مجتمع حديث للسكن المشترك، مؤكداً التزام مجموعة ستاليونز الإمارات و«كيو القابضة» الثابت بتوفير حلول سكنية استثنائية وشاملة للموظفين في مختلف المجالات، حيث يهدف هذا المشروع الرؤيوي إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لسكن الموظفين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها، حيث سيوفر المجتمع بيئة سكنية حيوية، تعزز أسلوب التعاون المجتمعي والراحة والرفاهية.

وقامت «سنتشيري ڤيلج» مؤخراً بتعيين شركة GBH العالمية للمقاولات مقاولاً رئيسياً لبناء مشروع سكن موظفي «ريم هيلز»، بينما تم تكليف شركة التطوير (RDC) شركة لإدارة التطوير لهذا المشروع المهم في العام الماضي، وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية أنجزت RDC جميع الأعمال الأساسية اللازمة، بما في ذلك إجراءات الجدوى الدقيقة، الدراسات، تطوير التصميم الشامل.

وعند اكتماله سوف يستوعب المشروع ما يقرب من 5000 موظف.

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