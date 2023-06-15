"دناتا" تتعامل مع 135 ألف طن من المنتجات سريعة التلف في عام

المصدر: وام

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قامت "دناتا" المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، بمناولة 135 ألف طن من المنتجات سريعة التلف من خلال مرافق سلسلة التبريد المتطورة في دبي خلال العام المنتهي في 31 مارس 2023.

وشملت المنتجات الأكثر شعبية التي تمت مناولتها في دبي الفواكه والخضراوات مثل المانجو والفراولة والطماطم والأفوكادو والكرز والمستوردة بشكل أساسي من دول في أوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا وأفريقيا.

وتمكنت دناتا من تصدير كمية كبيرة من المنتجات المحلية سريعة التلف من الإمارات العربية المتحدة إلى وجهات مختلفة بما في ذلك شحنات كبيرة من الأسماك المجمدة إلى إثيوبيا والخبز والزبادي إلى جيبوتي والحليب الطازج إلى الصومال.

وتواصل "دناتا" القيام باستثمارات كبيرة في تطوير البنى التحتية والاستثمار في أحدث المعدات لضمان التعامل الفعال والآمن مع المنتجات سريعة التلف. فمع ارتفاع درجات الحرارة الخارجية إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال فصل الصيف في دبي تم تجهيز مرافق دناتا المتطورة للحفاظ على جميع معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي لنطاقات التحكم في درجة الحرارة في جميع مراحل عملية مناولة البضائع.

ويشمل ذلك النقل من وإلى الطائرة في حاويات عالية التقنية مصممة خصيصا لخدمة منتجات الصناعات الدوائية سريعة التلف وتضمن توفير نظام مغلق يتم التحكم في درجة حرارته.

وتوفر مرافق سلسلة التبريد التابعة لدناتا في مركزها بمطار دبي وورلد سنترال ما مجموعه 22 منطقة تخزين منفصلة توفر مجموعة واسعة من درجات الحرارة تلبي متطلبات عمليات مناولة وتخزين مختلف أنواع الشحنات الحساسة للحرارة بدءا من 20 درجة مئوية تحت الصفر مرورا بالتبريد العادي ومناطق التخزين التي يتم التحكم بدرجة حرارتها عند 25 درجة مئوية.

وقال غليوم كروزير النائب الأول للرئيس لقسم الشحن بالإمارات والاستراتيجية العالمية للشحن : " إننا ملتزمون بالاستثمار المستمر في تطوير البنى التحتية واقتناء أحدث التقنيات لتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للشحن، فعلى الرغم من قسوة الظروف الجوية خلال الصيف تضمن مرافقنا عالمية المستوى ومعداتنا المتطورة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا والسلطات أن تظل كل وحدة من المنتجات سريعة التلف في درجة حرارة التخزين المثلى طوال عملية النقل، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز إجراءاتنا وعملياتنا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقديم أعلى قيمة لعملائنا في مختلف أنحاء العالم ".

وتلعب دناتا دورا رئيسيا في عمليات مناولة وشحن الأدوية واللقاحات في دبي وتشمل مرافقها نظام التجميد العميق والتخزين المبرد للأدوية واللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية وعلوم الحياة بما يتماشى مع أرفع المعايير الدولية في هذا المجال ما أهلها للحصول على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية CEIV مع القدرة على تسليم الشحنات في غضون ساعتين من وصول الرحلة. ‏

كما لعبت مرافق سلسلة التبريد التابعة لدناتا دورا حيويا في التعامل الآمن مع شحنات عالمية للقاحات "كوفيد 19". وبشكل عام قامت دناتا خلال العام المنتهي في 31 مارس 2023 بمناولة ما يقرب من 8000 طن من الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة.

ويؤكد اعتماد مرافق الشحن التابعة لدناتا في كل من مطار دبي وورلد سنترال ومطار دبي الدولي من قبل مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي (CEIV Pharma القدرات المتميزة التي تتمتع بها دناتا في مجال مناولة ونقل المنتجات الصيدلانية وفقًا للمعايير الأكثر صرامة.

بعد اكتمال عملية إنزال الشحنات من الطائرة يتم نقل الشحنات المستوردة إلى مستودع دناتا عبر الحاويات المبردة ونقلها مباشرة إلى مخازن يتم التحكم بدرجة حرارتها بما يتماشى مع متطلبات كل شحنة ثم يتم فحصها من قبل الجهات ذات العلاقة عند الاقتضاء بما في ذلك بلدية دبي ووزارة الصحة والجمارك لضمان جودة المنتجات واستيفائها لمعايير الصحة والسلامة. وبمجرد الحصول على الموافقات اللازمة يتم تسليم الشحنات إلى العملاء بسلاسة كبيرة.

وتعد دناتا مزودا عالميا رائدا لخدمات الطيران والسفر وقد شهدت عملياتها نموا سريعا منذ تأسيسها في عام 1959 حيث باتت اليوم تقدم خدمات المناولة الأرضية وعمليات مناولة البضائع والتموين والتجزئة عالية الجودة والآمنة في 38 دولة عبر القارات الست في السنة المالية 2022- 2023 وقد تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران ونقل 2.7 مليون طن من البضائع ونقل وتحميل 111.4 مليون وجبة وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

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