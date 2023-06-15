«ستارت أب جينوم»: دبي أفضل نظام بيئي للشركات الناشئة إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظت دبي بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصعدت إلى الــ12 على مستوى العالم ضمن قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ»، الصادرة أمس ضمن تقرير «تصنيف النُّظُم البيئة العالمية للشركات الناشئة، 2023» من شركة «ستارت أب جينوم» الأمريكية المتخصصة في الأبحاث المُتعلقة بالشركات الناشئة حول العالم.

وكانت دبي قد تصدرت إقليمياً في نسخة العام الماضي من المؤشر أيضاً، بينما جاءت آنذاك في المركز الـ 15 عالمياً.

وبذلك، تكون دبي قد قفزت 3 مراكز في ترتيبها العالمي على المؤشر، بالمقارنة مع العام الماضي.

وترصد قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ» أفضل مُدُن العالم التي توفر نُظُماً بيئية داعمة للشركات الناشئة العاملة بها لتعزيز فرص نجاحها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز