«انفستمنت مونيتور»: دبي الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تصدرت دبي مدن العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي 2022، وذلك بحسب موقع شبكة «انفستمنت مونيتور» العالمية.

وبين الموقع أن دبي، التي تعد الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات عالمياً، تقود الطريق كأكبر مدينة متلقية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عام 2022، وفقاً لتقرير نشرته شركة غلوبال داتا لتحليلات البيانات في يونيو الجاري.

وأشار التقرير إلى طفرة هائلة شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي العام الماضي حول العالم مع نسبة 44% مشاريع أكثر مما كان عليه الوضع في عام 2021.

ووجد التقرير أن مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر تقليدية، كدبي وبنغالور وحيدر أباد وسنغافورة، هي أيضاً المدن الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المشاريع في دبي تضمنت مركزاً للبحث والتطوير من قبل شركة «إنتل» ومركزاً هندسياً لمجموعة «يورورا» ومكتباً لشركة «بيرت لابس» ومقرها الهند، من بين أخرى.

وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات الوجهة الرابعة للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في عام 2022، وفق التقرير، مع استقبالها 36 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في مجالات جديدة عام 2022.

ويرى التقرير أن عام 2023 سيكون عاماً ممتازاً للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر الحدود، مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه أي»، سام التمان، أن الشركة تهدف إلى فتح مكتب في اليابان، وافتتاح شركة "جاكوار لاند روفر" بالشراكة مع شركة "نفيديا" ثلاثة محاور للسيارات ذاتية القيادة في مدريد وبرلين وبولونيا، وقيام شركة "تنستورنت"، وهي شركة كندية منتجة لأجهزة الذكاء الاصطناعي في شهر مارس بافتتاح شركة تابعة لها في طوكيو.

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