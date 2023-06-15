«دبي للسيليكون» تستعرض تطورات الروبوتات في «روبوداي»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فعالية «روبوداي» «Roboday PitchDay»، أول مسابقة من نوعها لمشاريع الروبوتات في دولة الإمارات، والتي أقيمت بالشراكة مع واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، نجاحاً لافتاً بعدما كشفت عن تطورات نوعية في تكنولوجيا المستقبل الروبوتية ما يعزز ريادة دبي في مجال الروبوتات وتقنيات اقتصاد المستقبل الرقمي.

وتترجم الفعالية، التزام دبي بريادة مشهد تبنّي أحدث الابتكارات الروبوتية عالمياً، حيث شكّلت الفعالية منصة مفتوحة لنخبة من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات بدولة الإمارات لعرض حلولها المبتكرة وتقنياتها الرائدة، واستقطبت اهتمام المستثمرين ومجموعة من العملاء والشركاء المحتملين.

وضمت قائمة الشركات الناشئة المشاركة «Junkbot Inc» و «RoboAds» و «Wehead» و «Robosculptor» و «AirQ» و «VLT Robotics (Xbot)» و «Zdynco (Robocast)» و «CML Technologies (iDroid)» و «Eanan» و «Dexter Robotics»، إلى جانب «AgriX» و «Arachne» من جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها.

وجرى خلال فعالية «روبوداي» استعراض تصور مستقبلي لأولى المدن الروبوتية في العالم «روبوسيتي»، المتشكلة من منطقة حضرية مؤتمتة بالكامل، تندمج فيها الأتمتة والروبوتات في كل جوانب الحياة اليومية، وتتيح التطور التكنولوجي المستمر بالاعتماد الآمن والموثوق لآخر ابتكارات التكنولوجيا الرائدة على أرض الواقع.

وقال غانم الفلاسي، نائب رئيس أول، مكتب المنظومة التكنولوجية والتطوير في واحة دبي للسيليكون: «تجسّد فعالية «روبوداي» لعرض المشاريع الروبوتية المستقبلية مستوى النمو والابتكار المتسارعين ضمن قطاع الروبوتات في دولة الإمارات، وتعزز المكانة المرموقة لدبي كمركز عالمي للتقدم التقني، ورائد دولي لتكنولوجيا الروبوتات. ويمثّل النجاح اللافت الذي حققته الفعالية إنجازاً جديداً ضمن مسيرة الدولة نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاعات التكنولوجيا والأتمتة بحلول عام 2030».

وقالت آنا كوفالرسكايا، مؤسسة شركة «CML Technologies» والعضو المؤسس في «روبوداي»: «تخطت الفعالية توقعاتنا من حيث جودة العروض وتفاعلات المشاركين. واستكشفت «روبوداي» فوائد تطوير الروبوتات في الميدانين الصناعي والتجاري، كما أبرزت الفرص المتنوعة لاستخدام الروبوتات في الحياة اليومية، وأرست أساساً للتعاون والشراكات في المستقبل».

وسيتم تنظيم فعالية «روبوداي» بشكل دوري لتبادل الموارد والمعلومات بين أهم الجهات الفاعلة في القطاع. وتؤدي «روبوداي» دوراً محورياً في رعاية منظومة نشطة في مجال الروبوتات، إدراكاً لأهمية تأمين بنية تحتية داعمة لشركات الأتمتة والروبوتات.

وتتابع دبي بثبات مسيرتها نحو توطيد مكانتها بين أفضل المدن حول العالم في مجال الروبوتات والأتمتة، وذلك عن طريق استقطاب لاعبين جدد إلى السوق وتوفير دعمها الشامل للشركات الناشئة الواعدة في مجال هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل الرقمي.

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