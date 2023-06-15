منافسة هندية روسية لشراء «قصر فرساي» في دبي بسعر 750 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت الفيلا الفارهة المصممة على طراز «قصر فرساي» والمعروضة للبيع بـ 750 مليون درهم في حي تلال الإمارات بدبي اهتمام مجموعة من المشترين يتقدمهم مشتر هندي وآخر روسي.

ويقطن المشتري الهندي المحتمل أيضاً في تلال الامارات ويملك 3 عقارات في ذات الحي الراقي الذي يشكل منطقة سكنية فائقة الفخامة والحصرية لنخبة الأثرياء وكبار الشخصيات والمشاهير وعادة ما يطلق عليه اسم «بيفيرلي هيلز» دبي.

وتتوافر في تلال الامارات قطع أراض يقوم الملاك ببناء فللهم الفاخرة فيها بتصاميم خاصة بكل منهم، وتتراوح مساحات الأراضي بين 12 ألف لغاية 45 ألف قدم مربع مع مساحات أكبر في بعض الحالات ويضم المجمع المسور 17 بحيرة وحدائق وملعب غولف.

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