طيران الإمارات تجري تنقلات في فريقها التجاري بمناطق غرب ووسط آسيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات جديدة في فريقها التجاري عبر محطاتها الخارجية في غرب وأواسط وشرق آسيا والمحيط الهندي.

وتتماشى هذه التنقلات مع استراتيجية الناقلة الرامية لتعزيز خبرات وقدرات الكفاءات الوطنية، وتحفيز المبادرات التجارية للناقلة وتعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسية عبر شبكة رحلاتها.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن فخورون بقدرات ومؤهلات وخبرات الكفاءات الوطنية في فريقنا، وعازمون على مواصلة الاستثمار في تطويرهم مهنياً، حيث نؤمن بأن تمكينهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم سيتيح تطوير مجموعة قوية من قادة المستقبل المؤهلين، القادرين على استغلال فرص النمو ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة بمنتهى الكفاءة. وكلنا ثقة من أنهم سيقومون من خلال أدوارهم الجديدة بتمثيل طيران الإمارات بشكل متميز في مختلف الأسواق التي تعمل بها الناقلة، وخدمة عملائنا وتعميق العلاقات مع شركائنا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية لطيران الإمارات في الأسواق الرئيسية".

وأضاف عدنان كاظم بقوله: "تشكّل هذه التنقلات جزءاً محورياً من برنامج المديرين التجاريين للمحطات الخارجية، الذي يتمتع بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاماً، تم خلالها تأهيل وتمكين العديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بدأت شخصياً مسيرتي المهنية في طيران الإمارات من خلال هذا البرنامج، وكلنا ثقة بأن الخبرات النوعية التي يكتسبها فريقنا في الأسواق المختلفة، والأدوار التجارية المتنوعة التي يقومون بها، تزودهم بمهارات وخبرات عميقة، تدعم أهداف الناقلة، وتحقق لهم النمو المهني. كما يدعم هذا البرنامج الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لدولتنا المتمثلة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة بدعم من الكفاءات الوطنية، لتساهم بفعالية في النهوض بصناعة الطيران في الدولة".

واعتباراً من 1 أغسطس (آب) المُقبل، ستشمل التغييرات في فريق طيران الإمارات التجاري كلاً من:

· راشد العارضة، المدير الإقليمي في سنغافورة وبروناي حاليًا، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في سريلانكا وجزر المالديف.

· راشد الفجير، المدير الإقليمي لإيران وآسيا الوسطى حاليا، سيتولى منصب المدير الإقليمي لسنغافورة وبروناي.

· محمد الحمادي، مدير منطقة بنغلادش حالياً، سيتولى منصب مدير إيران وآسيا الوسطى.

· جابر محمد، سيُعيّن مديراً لمنطقة بنغلاديش.

· ماجد الفلاسي، مدير السودان حالياً، سيتولى منصب مدير فيتنام.

· شاندانا دي سيلفا، مدير سريلانكا وجزر المالديف حالياً، سيتم تعيينه مدير الاتصال الحكومي في سريلانكا والمالديف.

ويمثل برنامج طيران الإمارات التجاري للمحطات الخارجية أحد المسارات الوظيفية العديدة التي تقدمها مجموعة الإمارات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويدعم البرنامج هدف الناقلة لتمكين وتطوير الكفاءات الوطنية، إذ يوفر للمواطنين الفرصة لاكتساب القدرات والخبرات عبر العمليات التجارية المتنوعة للناقلة، وبناء المهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في المستقبل.

وبهدف دعم خططها المستقبلية لتعزيز وتوسيع أنشطتها وعملياتها، تحرص مجموعة الإمارات على وجود أعداد متنامية من المديرين التجاريين المستقبليين، من خلال التوظيف المستمر للخريجين الجدد من مواطني الدولة، وضمهم إلى البرنامج.

وفي إطار التزامها الراسخ بالكفاءات الوطنية واستثمارها في تطوير مسيرتهم المهنية، بدأت مجموعة الإمارات مؤخراً أيضًا التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتزويد مديريها من مواطني الدولة العاملين حول العالم بالمهارات الدبلوماسية الحيوية، وذلك في إطار برنامج السفراء التجاريين القيادي.

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