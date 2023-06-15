«ساسي» تفتتح مكتباً إقليمياً لها في دبي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة «ستراتيجيك أفييشن سوليوشنز إنترناشونال» العالمية، والمعروفة اختصاراً باسم «ساسي» والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، عن اعتزامها افتتاح مكتب اقليمي لها في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» في سبتمبر المقبل.

وقال ستان رايت الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة ستعمل من خلال مكتبها الجديد على توسيع عملياتها في مختلف انحاء المنطقة، وتعزيز خدماتها لعملائها من شركات الطيران والمطارات والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج.

وعلّق رايت بالقول: «دولة الإمارات ستكون موطناً ثانياً لفريقنا، وسنعلن عن فريق الإدارة في الأشهر المقبلة لبدء التشغيل المتوقّع في سبتمبر المقبل».

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أنَّ الشركة ستستمر في تقديم خدماتها إلى عملائها في دول الخليج من خلال مكاتبها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الهند.



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