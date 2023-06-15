«تيكوم» تنجز اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 7.6 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، (المُدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية) إنجازها اتفاقية لإعادة تمويل تسهيلات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 7.6 مليارات درهم، حيث ستحل محل اتفاقيات التسهيلات القائمة طويلة الأجل المسحوبة جزئياً وبالقيمة الإجمالية ذاتها. وستثمر هذه الاتفاقية عن نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو.

ونجحت المجموعة من خلال الاتفاقية الجديدة في الحصول على شروط تمويلية وتجارية أفضل، مما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس القادمة. كما تمكنت المجموعة من زيادة مدة الاستحقاق بالإضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق. وبحسب الاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزءين: الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليارات درهم، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليارات درهم، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية). حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «ستتيح لنا التسهيلات الجديدة مرونة مالية أكبر، حيث ستساعدنا على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية لمجموعة تيكوم، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا. وتؤكد هذه الخطوة قدرتنا على الاستفادة من مركزنا المالي القوي وأدائنا المتميز ومكانتنا الرائدة في قطاع الأعمال للوصول إلى السيولة الوفيرة في القطاع المصرفي الإماراتي. كما يعكس تأمين التسهيلات بشروط سداد أفضل ثقة المجتمع المالي في أعمالنا وخطط نمونا».

وقال مايكل وندربالدنجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تيكوم: «نواصل مساعينا الدؤوبة نحو تحسين تكلفة رأس مال المجموعة وفقاً لنهجنا المدروس. وتأكيداً لهذه الجهود، أتممنا صفقة التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على صافي أرباح المجموعة. كما ستساهم التسهيلات الجديدة في خفض تكاليفنا المالية وتعزيز وضعنا المالي الجذاب مما يتوافق بشكل أكبر مع احتياجاتنا التمويلية خلال الفترة المقبلة».

وقام كل من بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، بدور المنظّم الرئيسي المفوّض في ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة.

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