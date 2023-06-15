2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 571 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 543.31 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.31 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 86 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 307 ملايين درهم.

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