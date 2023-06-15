الإمارات الأولى عالمياً في استقطاب فائقي الثراء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين تدفقوا عليها خلال العام الماضي، بحسب نتائج «تقرير هجرة الثروات الشخصية، لعام 2023»، الصادر عن شركة «هنلي آند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.

وأفاد التقرير بأن الإمارات استقطبت 5200 شخص من فئة فائقي الثراء في 2022، حيث وفدوا إليها خلال العام الماضي بُغية الانتقال إليها للعيش الدائم. وبحسب نتائج التقرير أيضاً، استأثرت الإمارات بصدارة دول العالم في عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الطائلة الذين استقطبتهم على مدار 2022، بعد أن انفردت بميزة تتمثل في كونها الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي بلغ عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين توافدوا عليها خلال العام الماضي أو تجاوز 5000 شخص.

وبفارق كبير، جاءت أستراليا في المركز الثاني بعد أن استقطبت 3800 شخص من أصحاب الثروات الطائلة في 2022، فيما حلت سنغافورة في المركز الثالث، إذ استقطبت 2900 شخص.

ومن اللافت، أن الإمارات لم تكتف خلال العام الماضي بتحقيق توقعات «هنلي آند بارتنرز»، بل فاقتها، ذلك أن الشركة أصدرت في يونيو من العام الماضي تقريراً بعنوان «تدفقات أثرياء العالم في النصف الثاني من 2022»، وتوقعت فيه أن تتصدر الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الطائلة الذين ستستقطبهم على مدار العام، وهو ما تحقق بالفعل، إلا أن الإمارات فاقت التقرير في عدد فائقي الثراء الذين استقطبتهم في 2022، إذ توقع التقرير 4000 شخص فقط، بينما استقطبت الإمارات بالفعل 5200 شخص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز