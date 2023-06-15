خبراء: مستقبل مشرق للإمارات في قطاع النقل البحري

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد الخبراء المشاركون في مؤتمر «سفن الدعم البحري» بأبوظبي، الذي شهد مشاركة نخبة من قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع، أن الإمارات أصبحت مركزاً دولياً كبيراً للنقل البحري، وتوقعوا مستقبلاً مشرقاً للإمارات في مجال النقل البحري؛ لما تتمتع به من سمعة عالمية في هذا المجال. واستقطب المؤتمر أكثر من 200 من الخبراء والمتخصصين كما تضمن تنظيم معرض بمشاركة أكثر من 12 شركة متخصصة في القطاع.

من جانبه، أكد خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية ورئيس مجلس إدارة مجموعة «KBI» الإمارات أن قيمة سوق سفن الدعم البحري العالمي ستصل إلى نحو 28 مليار دولار بحلول عام 2028. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن سوق سفن الدعم البحريّ في منطقة الشرق الأوسط سيشهد معدل نمو سنوي مركباً بنسبة تصل إلى 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نحو 90% من الاقتصاد العالمي يتحرك عن طريق النقل البحري.

تطورات

وتوقع خميس بوعميم أن تشهد سوق سفن الدعم البحري تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً في هذا السياق إلى الاكتشافات البترولية البحرية في الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى عودة العراق بما تملكه من قدرات في هذا القطاع وكذلك منطقة شرق أفريقيا. وأكد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تقوم بدور مهم جداً في زيادة قدرات دولة الإمارات في هذا القطاع وفي تقديم الدعم اللوجستي. وأضاف أن المناطق الجديدة واعدة وستحتاج بكل تأكيد إلى سفن متخصصة لنقل المعدات والأفراد والتموين وتقديم الدعم اللوجستي. وأكد أن سفن دعم العمليات البحرية تقوم بأدوار مهمة جداً في قطاعات أخرى مثل عمليات البناء على الجزر وفي التوسعات البحرية وغيرها.

إنجازات

من جانبه، أكد جميل العلي، المدير الإقليمي والتجاري للشرق الأوسط، في مؤسسة «Bureau Veritas» الدولية في تصريحات لـ«البيان» أن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع النقل البحري. وحققت إنجازات ترسخ ريادتها بالقطاع البحري العالمي، وهي عضو مهم وفاعل في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب). وأوضح أن الإمارات أصبحت مركزاً دولياً كبيراً بقطاع النقل البحري وتقوم بتشجيع الشركات الأجنبية ومنحهم حوافز جيدة للاستثمار على أراضيها وإدارة الأساطيل والسفن العالمية من قلب الإمارات مع توافر كامل الاحتياجات اللوجستية نظراً لتوفر البنية التحتية القوية.

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