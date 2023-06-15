«شراع» يكشف عن 10 حلول مبتكرة لتجاوز التحديات البيئية

المصدر: الشارقة- البيان

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كشف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أسماء الشركات المتأهلة في القائمة القصيرة للدورة الخامسة من «تحدي بوابة الشارقة»، التي تسعى هذا العام لدعم وتكريم الشركات الناشئة ذات الأفكار والحلول المبتكرة في معالجة قضايا البيئية الملحة، تماشياً مع «عام الاستدامة» في الإمارات 2023، حيث تم اختيار 10 شركات قدمت حلولاً ذات رؤى مستقبلية.

وتم اختيار القائمة القصيرة من بين مشاركات بالغة، تقدمت للتحدي من 22 دولة حول العالم، بعد عملية تقييم شاملة، أفضت إلى اختيار مجموعة من أفضل أفكار ومشاريع الشركات الناشئة الساعية لتأسيس أعمالها في إمارة الشارقة، حيث تمثل القائمة القصيرة 8 دول، هي ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وهنغاريا وبولندا وجزيرة مان التابعة للتاج البريطاني والهند ودولة الإمارات. ونجحت هذه الشركات الناشئة مجتمعة، بتحقيق 25.4 مليون دولار، واستعراض مجموعة متنوعة من الحلول السباقة في تجاوز تحديات البيئة الراهنة والمستقبلية.

وتأتي دورة العام الجاري من التحدي، التي تقام بدعم «وزارة التغير المناخي والبيئة»، وبالشراكة مع «مجموعة بيئة» و«مدينة الشارقة المستدامة»، ضمن تحديين، الأول بعنوان «تحويل خدمات إدارة النفايات»، والثاني «نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية»، وتركز على تحديد الحلول العملية الفعالة والقابلة للتنفيذ، للتغلب على التحديات البيئية، وتأثيرات حياة المدن في البيئة.

وسيتم الإعلان عن الفائز في كل تحدي يوم الثلاثاء، الموافق 20 يونيو 2023، خلال فعاليات «منتدى شراع للاستدامة»، الذي يخصصه «شراع» لعرض وتكريم المبادرات المؤثرة التي تسهم في بناء مستقبل أخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتماشى المنتدى مع الأهداف البيئية للدولة، ويوفر منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية، لتأكيد التزامها بصناعة التغيير الإيجابي، وبناء مجتمعات واعية بيئياً.

جوائز

وستحصل الشركات الناشئة الفائزة بالتحدي، على عروض تجارية حصرية قدرها 250 ألف درهم، وفرصة إطلاق حلولها في الشارقة، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الإمارة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواهب ذات المهارات والكفاءات العالية، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والبنى التحتية، فضلاً عن الحصول على دعم شامل لتأسيس الشركات والفرصة للمشاركة في مبادرات «عام الاستدامة» لدولة الإمارات، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ).

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