مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالإمارات تناقش التحول الرقمي

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي النسخة الأولى من مؤتمر اللقاء التكنولوجي 2023، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والإقليميين، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا المالية والمبادرات الحكومية والتحولات الرقمية في القطاع.

وتسعى شركات الصرافة إلى تبني تقنيات رقمية جديدة لتحويل عملياتها، وتعزيز تجارب العملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد مالي متغير. وأقيم الحدث، أمس، بفندق شانغريلا بدبي، بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء من بينهم العقيد محمد الشامسي، وزارة الداخلية، وأديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وطارق سوبرا، بنك المارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز