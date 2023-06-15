«مسار سليوشنز» تطلق عملياتها في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مسار سليوشنز»؛ الشركة العاملة في مجال حلول النقل والتنقل التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إطلاق عملياتها في السعودية. وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية إنجازاً مهماً في سياق التوسع المستمر لشركة مسار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، الذي تهدف من خلاله أن تصبح أكبر مجموعة لتأجير السيارات وحلول التنقل في المنطقة.

ويأتي قرار الشركة بالتوسع في الرياض متوافقاً مع رؤية «مسار سليوشنز» لتوفير خدمات شاملة تتضمن تأجير السيارات طويل وقصير المدة، وحلول نقل الركاب، والخدمات اللوجستية، وتقنيات السيارات للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأعلنت «مسار سليوشنز» أنها قد تعاقدت بالفعل على أول صفقة لتقديم خدمة تأجير السيارات في السعودية، وذلك لصالح إحدى الشركات الكبرى في المملكة.

كما قررت «مسار سليوشنز» التوسع نحو مزيد من الوجهات في المنطقة، لتشمل سلطنة عُمان والبحرين خلال الأشهر المقبلة.

وستؤدي عمليات التوسع الجديدة هذه إلى توفير مجموعة خدمات مسار إلى جمهور أوسع.

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