سوق دبي يواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 10.8 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.33 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.34 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.704 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و642.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، وصعد بنسبة 0.12% رابحاً 4.39 نقاط، ليغلق عند 3717.07 نقطة.

وقاد سهما «تكافل الإمارات» و«الأنصاري» مكاسب 15 شركة بسوق دبي، وارتفعا 14.9% و2.5% على التوالي، في حين استحوذ سهم «جي إف اتش المالية» على سيولة جاوزت 154.7 مليون درهم، بنسبة 23 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 671.29 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 12.5% عند 1.11 درهم.

وشهد سوق دبي المالي ارتفاع سهمي «تكافل الإمارات» و«الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.885 درهم و0.226 درهم على التوالي، في حين صعدت أسهم الأنصاري للخدمات المالية 2.5%، وتبريد 2.5%، وإعمار العقارية 1.8%، والإمارات دبي الوطني 1.4%.

صفقات

وسجل السوقان إجمالي 25.2 ألف صفقة شملت 709.8 ملايين سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 476.9 مليون سهم في سوق دبي و232.98 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وتجاوز إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.6 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 942.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و671.29 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، 0.44% أو ما يعادل 41.3 نقطة ليغلق عند 9392.56 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة جاوزت 206.2 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 105.9 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 56 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، ورأس الخيمة للإسمنت اﻷبيض 5.9%، وميثاق للتأمين التكافلي 5.3%، وأي دي سي كوربوريشن 4.9%، وأبوظبي الأول 2%، وأبوظبي التجاري 1.9%، وطاقة 1.27%، وإي آند 0.9%.

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