اختتام الاجتماع الأول للجنة اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند

المصدر: (نيودلهي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في نيودلهي، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بجمهورية الهند.

وتطرق الوزيران خلال مؤتمر صحافي مشترك إلى نجاح أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند واتفقا على رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين من مستوى 48 مليار دولار أمريكي حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

واستعرض الجانبان حجم التجارة الثنائية بموجب اتفاقية الشراكة، وأكدا أهمية تفعيل اللجان واللجان الفرعية والمجلس الفني، وجرى بحث إطلاق لجنة فرعية جديدة حول التجارة في قطاع الخدمات.

واتفق الجانبان أيضاً على تبادل بيانات التجارة التفضيلية بشكل ربع سنوي بهدف ضمان المتابعة الفعالة والمستمرة لاتفاقية الشراكة الشاملة. وناقشا وجهات النظر بشأن مواضيع منظمة التجارة العالمية ذات الاهتمام المشترك والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في الأسبوع الأخير من فبراير 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز