3.3 مليارات درهم استثمارات «المشرق» بالتحول الرقمي في 3 سنوات

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشف أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»، أن البنك استثمر أكثر من 3.3 مليارات درهم على التحول الرقمي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية بدبي، إن البنك استثمر أكثر من 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) خلال 3 سنوات على التحول الرقمي فيما يخص خدمات الأفراد، كما استثمر 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) على التحول الرقمي في الخدمات المصرفية التجارية خلال الـ 18 شهراً الماضية.

وأضاف أن المصرف قام بتخفيض عدد فروعه من 37 فرعاً خلال السنوات الماضية إلى 7 فروع حالياً، حيث يسعى المصرف إلى أن تكون خدمات الأفراد رقمية بنسبة 100%.

وقال: تبنينا سياسات عديدة في هذا المجال، وهي العمل مع شركات الفينتك من أجل اكتساب زخم في إنجاز مشروعاتنا بمساعدتهم وهم شركاؤنا في هذا التحول، ولدينا صندوق استثماري مخصص للاستثمار في شركات الفينتك، وقد قمنا بالعديد من الاستثمارات في شركات مختلفة من بينها نايم كارد وحصة في كاشو والشراكة مع نون، مشدداً على أن العمل مع شركات التكنولوجيا كشريك رئيسي وداعم في التحول الرقمي أفضل بكثير من المنافسة، وسنعلن عن شراكات جديدة قريباً، وهذه الشراكات تخفف من كلفة التحول الرقمي.

الأرباح المتوقعة

وأكد أن وضع البنوك في الإمارات مستقر ولا تأثير لأزمة البنوك الأمريكية عليها، متوقعاً أن يكون هذا العام بالنسبة إلى الأرباح جيداً جداً وهذا ما لمسناه منذ الربع الأول.

وأوضح عبد العال أن المصرف المركزي بالإمارات والبنك المركزي المصري يدعمان توجهات التحول الرقمي بشكل كبير جداً، سواء عن طريق التشريعات أو اللوائح التي صدرت خلال السنوات السابقة والمنظومات الرقمية التي يدعمانها بشكل مباشر، كاشفاً أن بنك المشرق حصل مؤخراً على رخصة في باكستان بعد طرح المصرف المركزي الباكستاني 5 رخص للبنوك الرقمية، كما يسعى للحصول على رخصة في كل من السعودية وعمان.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق» أن الهيئات التنظيمية في الأسواق التي نعمل بها تقدم دعماً كاملاً لمجهودات التحول الرقمي في المنظومة المصرفية، لافتاً إلى أنه «طالما المؤسسات المصرفية تستثمر في التحول الرقمي وملتزمة بالقوانين، فليس هناك أي مشكلة أبداً».

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأفاد عبد العال أن كل خدمات الأفراد المصرفية في الإمارات نعمل على تحويلها إلى منصة (NEO) الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى منصة (Neo Biz)، وفي مصر كذلك حصلنا على ترخيص من المصرف المركزي لإطلاق خدمات «نيو» قبل نهاية العام، وبالنسبة إلى «نيو بز» فالفريق يعمل على الحصول على الموافقات من البنك المركزي المصري حالياً، معتبراً أن «نيو بز» هو أكثر برنامج ناجح لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، إذ يستغرق فتح حساب للشركات في المصرف العادي 90 يوماً وفريق «نيو بز» نجح في خفض هذا المتوسط إلى 22 يوماً، ونعمل على تخفيضه أيضاً إلى 6 أيام.

ولفت إلى أن «نيو بز» تم إطلاقه منذ 3 سنوات، ولدينا اليوم أكثر من 35 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستفيد من هذا الحساب.

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