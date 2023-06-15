«دائرة الأراضي» تستعرض في قطر نجاحات دبي العقارية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري الذي سلط الضوء على التحديات والرؤية المستقبلية لقطاع العقارات في دولة قطر، واستعرضت الدائرة خلال الحدث الذي حضره الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر؛ تجربة دبي الرائدة ونجاحاتها في القطاع، وتجربة الأتمتة الرقمية في قطاع العقارات بدبي.

وجاءت مشاركة الدائرة بحضور سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى جانب المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية وعمار عبدالله الحمادي، مدير إدارة التسويق والاتصال تلبية لدعوة من منظمي المنتدى، وذلك إيماناً منهم بتجربة دبي الرائدة والسباقة في المجال العقاري والسمعة العالمية الطيبة التي اكتسبتها دائرة الأراضي والأملاك، إلى جانب عرض نجاحات دبي وتسخيرها لخدمة الأشقاء في دولة قطر للنهوض بالقطاع العقاري لديهم.

تعزيز التعاون

وأثنى سلطان بن مجرن، على حسن التنظيم والعروض التي شهدها المنتدى، وأشاد بالجهود المبذولة في دولة قطر الشقيقة في مجال العقارات، مبدياً سعادته بتعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والتطوير التي يشهدها القطاع، وقال: «نقل المعرفة والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج يحقق التطور المنشود لدى الجميع، ونعرب في دائرة الأراضي والأملاك عن استعدادنا الدائم لتقديم كل أشكال التعاون والدعم في مختلف مجالات القطاع العقاري للأشقاء في دولة قطر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تنعكس آثارها إيجاباً على ترسيخ الجهود الرامية إلى خدمة مجتمعاتنا وأوطاننا بشكل عام».

حوكمة القطاع

وتحدث المهندس مروان بن غليطة، في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان حوكمة القطاع العقاري، إلى أن أحد أهم عناصر النجاح في دبي هو الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وتمكينه من النهوض، وأن الأساس الرئيس هو حفظ الحقوق العقارية وتعزيز الثقة، والتي إذا ما تحققت فقد تم تحقيق معنى الحوكمة بكامل عناصرها للمستثمر والسوق العقاري. ولفت بن غليطة إلى أن منظومة العمل العقاري في دبي بلغت درجة عالية من النضج وأصبحت قبلة للمقارنات العالمية، ويعد الاستثمار فيها آمناً ومستقراً ويعتبر الخيار الأول في المنطقة.

وفي جلسة عن الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، عرض خليفة السويدي، تجربة الأتمتة الرقمية في قطاع العقارات في إمارة دبي، وكيف ساهمت في تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخاصة للملاك والمستأجرين من خلال نافذة واحدة تم تصميمها وتنفيذها بشكل احترافي من قبل كوادر وطنية عالية التأهيل، راعت كل الأنظمة الحكومية والخاصة وخلقت ارتباطاً بين مختلف قواعد البيانات تحت تطبيق واحد وهو دبي ريست، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومن جهتها، أشادت لجنة التنظيم العليا للمؤتمر بالدور الحيوي التي تقوده دبي كنموذج عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أن مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الدورة الأولى من الحدث ساهمت في إثراء المنتدى، وأضفت زخماً من شأنه أن يمتد إلى الدورة الثانية المقرر انعقادها خلال العام المقبل.

وأكدت الدائرة حرصها على أن تكون حاضرة في كل المنتديات والمؤتمرات المهمة، خصوصاً التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة المتعلقة بالعقارات، وذلك كجزء من أولوياتها بالنهوض بالقطاع في المنطقة قاطبة، وإيماناً منها بأن المنافسة شيء صحي في منطقتنا وتعطي زخماً اقتصادياً وتكاملاً على المستوى الاستثماري الخليجي.

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