مليون رخصة اقتصادية مسجلة في الإمارات 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أفاد مروان الشعالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أفضل الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو والتنويع الاقتصادي وترفع مؤشرات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر إطلاق سلسلة من المشاريع والمبادرات الوطنية وترسيخ مكانة الدولة كقبلة استثمارية عالمية، مشيداً بجهود القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الإمارات وشركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم وبما يتواكب مع رؤية وتوجهات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وكشف أن المؤشرات الاقتصادية تعكس مدى التطور والنمو اللافت في الاقتصاد الإماراتي، بحيث شهد العام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.6 %، ووصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الدولة أكثر من مليون و14 ألف رخصة، كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 70 %، لتأتي الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في أكثر من 28 مؤشراً من أبرز المؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك في كلمته نيابة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في قصر الأمم المتحدة، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة تشمل 187 دولة وحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة.

واستعرض للحضور خلال كلمته، جهود الإمارات ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والتخفيف من آثار تغير المناخ، لتقدم الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها ومواجهة تحديات التغير المناخي، والتي سيناقشها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، والذي تستضيفه دولة الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري.

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