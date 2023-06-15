الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يفتتح فرعاً في تونس

المصدر: (صفاقس - البيان)

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحـــدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، عن افتتاح فرع الاتحاد في الجمهورية التونسية، واعتماد إطلاق النسخة الأولى من معرض التكامل الصناعي العربي في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الاتحاد في مدينة صفاقس في الجمهورية التونسية، على هامش مشاركته في معرض صفاقس الدولي، حيث ترأس الاجتماع سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة بحضور محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر مستجدات عمل الاتحاد ومكاتبه الإقليمية والمصادقة على عضوية كل من الصومال والأردن وجيبوتي وتونس.

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