«اتصالات من &e» تطلق خدمة لتمكين الشركات الصغيرة رقمياً

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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أطلقت اتصالات من &e خدمة «Apps 360»، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، وذلك بالشراكة مع «Builder.ai»؛ منصة الذكاء الاصطناعي المتطورة والمتخصصة في هذا المجال.

وتقدم الخدمة المدعومة من Builder.ai Studio Store حلولاً شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن خدمات عديدة بما في ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل. كما توفر الخدمة الجديدة المدعومة من قبل Builder Care والحلول السحابية، وحدة تحكم تشمل العديد من الأدوات بما فيها إدارة التراخيص، وإنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين.

ويعد إطلاق الخدمة جزءاً من استراتيجية اتصالات من &e الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات الرقمية المتكاملة، مما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية، والتواصل مع العملاء بشكلٍ أفضل والارتقاء بخدمتهم بطريقة فريدة. وتوفر الخدمة تطبيقات متخصّصة بقطاعات مثل الرعاية الصحية، واللياقة البدنية، ومشتريات البقالة، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية وغيرها.

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