إطلاق مركز تفوق للذكاء الاصطناعي الناشئ في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كي بي إم جي لوار جلف»، عن إطلاق مركز التفوق للذكاء الاصطناعي الناشئ (CoE) في الإمارات؛ بالتعاون مع «مايكروسوفت»؛ في خطوة تهدف إلى تطوير وإدارة ونشر استراتيجية وحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والدورات التدريبية وتبني الحلول الاستراتيجية التي تمكن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعي العام والخاص من اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجريات أعمالها.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إطلاق الدليل الشامل من قبل حكومة دولة الإمارات؛ والذي يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئ، مثل خدمة Azure OpenAI وChatGPT من OpenAI. ويعكس هذا التوجيه حرص كي بي إم جي على مواصلة تبني التقنيات العالمية العصرية لدعم كل العملاء.

وقال فادي كساتلي، الشريك ورئيس الرقمية والابتكار لدى كي بي إم جي : «تماشياً مع حرصنا على مواصلة الجهود المضنية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات من أجل تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الميادين، نلتزم تجاه توظيف خبراتنا العالمية وقدراتنا الفائقة المعروفة في مجال الابتكار لمساعدة المؤسسات في مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال؛ وذلك من خلال المركز الذي يشكل ركيزة أساسية لإدارة الحوكمة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أخلاقيات وسلوكيات العمل، على سبيل المثال تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي وإجراء التجارب النموذجية وبناء الاستراتيجية ونشرها وعقد الدورات التدريبية».

وقال نعيم يزبك، المدير العام لدى «مايكروسوفت» في دولة الإمارات: « مركز التفوق للذكاء الاصطناعي الناشئ في الدولة سيمكن الحكومات والشركات في المنطقة من بناء مسارات جديدة واعتماد الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أخلاقيات وسلوكيات العمل؛ مشيراً إلى مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات صائبة في ظل تعزيز تنافسيتها في السوق.

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