«إينوك» تفتتح محطة الخدمة رقم 24 في الشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة إينوك افتتاح محطة خدمة جديدة على طريق الشارقة- كلباء في منطقة البطائح، التي تضم نادي البطائح، ومنتزه الشارقة الصحراوي، لترفع بذلك إجمالي عدد محطات المجموعة في الإمارة إلى 24 محطة، و188 في أنحاء الإمارات.

وتقع المحطة بموقع استراتيجي بمحاذاة الطريق السريع الشارقة- كلباء، الذي يرتبط مع شارع الإمارات (إ 611)، وستلبي احتياجات القادمين من كلباء والفجيرة، والمتجهين إلى الشارقة ودبي والإمارات الأخرى، إضافة إلى تلبية احتياجات سكان منطقة البطائح، وكذلك المسافرين المتجهين إلى منطقة السيوح.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «بافتتاح المحطة بمنطقة البطائح أصبحنا نملك ونشغل 24 محطة خدمة في الشارقة، و188 في أنحاء الإمارات. نحن في مجموعة «إينوك» فخورون بتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الدولة وزوارها من الطاقة».

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