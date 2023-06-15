«الوطنية العقارية» تحول 7 من مبانيها إلى خضراء مستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، الشروع في تحويل 7 مبان تابعة لها إلى مبان خضراء مستدامة، عبر شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو».

وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ«الصكوك الوطنية»: «فخورون بالشراكة مع الاتحاد إسكو لتحقيق تحول أخضر ومستدام في هذه الأبنية، وتؤكد المبادرة التزامنا بتعزيز المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة في الإمارات».

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة:«سنقوم بموجب الشراكة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يعتبر واحداً من أهم وأكبر المشاريع».

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