6600 وحدة سكنية جديدة في 24 مشروعاً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أطلقت الشركات العقارية المطورة في أبوظبي 24 مشروعاً جديداً تم تسجيلها في الإمارة، وبدأت الأعمال الإنشائية بها منذ بداية العام الجاري، وذلك لتوفير 6600 وحدة سكنية مختلفة وأكثر من 400 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة.

واختصت الجزر ومناطق التملك الحر في أبوظبي بحوالي 75% من إجمالي الوحدات العقارية الجديدة طبقاً لمؤشرات للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة، وذلك متمثلة في جزر الريم والسعديات وياس ورمحان.

وضمت أحدث المشاريع على لائحة التسجيل حتى يونيو الجاري، مشروعاً تطويرياً في جزيرة رمحان أطلقته شركة رمحان للتطوير لتوفير 234 وحدة عقارية جديدة إلى جانب تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة «د» في مشروع «ذا فيليجز» الذي تطوره شركة «برراي عين الفايضة» في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية. وتظهر بيانات الدائرة بأن جزيرة السعديات اختصت بحوالي 30.8% من الوحدات العقارية الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية العام بما يتجاوز 2000 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع، كان أكبرها مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية، وهناك مشروع قرية الحد سان رايز والذي تطوره شركة السعديات للتطوير لتوفير 564 وحدة عقارية.

كما تتضمن لائحة المشاريع التي تم تسجيلها مشروع منارة ليفنج في السعديات أيضاً الذي يوفر 273 وحدة سكنية إلى جانب مشروع «ذا سورس» الذي تطوره أيضاً «الدار» في جزيرة السعديات لتوفير 204 وحدة سكنية إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية.

وهناك مشروع «أثر» لتطوير 173 وحدة سكنية أيضاً إلى جانب مشروع «ذا سورس ريسدنس» الذي تطوره الدار أيضاً لتوفير 148 وحدة عقارية، كما تم تسجيل مشروع «سي 3 جاردن» والذي تطوره شركة بوطينة في جزيرة السعديات ويوفر 54 وحدة.

واختصت جزيرة الريم بحصة 23.8% من إجمالي الوحدات التي تم تسجيلها في تلك الفترة بإجمالي 1577 وحدة وسجل أكبر المشاريع على اللائحة مرحلة جديدة من مشروع «ريم هيلز»، الذي تطوره الشركة نفسها لتوفير 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية. كما ضمت مشاريع الشركة لمسجلة بالربع الأول أيضاً 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة «A» و171 وحدة في المرحلة «B» و240 فيلا في المرحلة «C» إلى جانب مساحات أراض تجارية في المرحلة «D».

أما جزيرة «ياس» فسجلت 16.4% من إجمالي وحدات المشاريع الجديدة بحوالي 1088 وحدة، فيما ضمت مشروع «سي لافي» الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية، كما ضمت تسجيل مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة «ياس» إلى جانب تسجيل مشروع لإنشاء 20 وحدة سكنية ضمن «ياس ايكرز».

في المقابل ضمت لائحة المشاريع في «ياس» أيضاً مشروعين رئيسيين تطورهما شركة الدار في جزيرة ياس.

وتنوعت المشاريع الأخرى حيث سجلت شركة الدار مشروع «ريمان ليفنج» إلى جانب تسجيل المرحلة الثالثة من مشروع «الريمان 2» في منطقة الشامخة بأبوظبي وذلك لتوفير 557 وحدة سكنية، إضافة لتسجيل مشروع «ريمان ليفينج 2» في منطقة الشامخة والذي تطوره شركة الدار ، فيما شملت اللائحة مشاريع أخرى مثل مشروع «حدائق الجرف» الذي تطوره شركة «إمكان» لإنشاء 61 وحدة سكنية.

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