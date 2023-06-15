«بروبريوم كابيتال بارتنرز» تطلق مع «مبادلة» مشروعاً في اليابان

المصدر: (هونج كونج - وام)

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أعلنت «بروبريوم كابيتال بارتنرز»، أمس، إبرام اتفاقيات نهائية لتأسيس مشروع استثماري في مجال العقارات العائلية، بالشراكة بين «بروبريوم» ومانولايف لإدارة الاستثمار «مانولايف»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة».

وسيدخل المشروع في شراكة مع ساموراي كابيتال «ساموراي» المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتمتع بخبرات في مجال إدارة الأصول العقارية العائلية في اليابان، وتنوي جمع محفظة أعمال تصل قيمتها إلى 80 مليار ين ياباني (نحو 600 مليون دولار).

ويعتمد هذا المشروع المشترك على استثمار مجموعة من المرافق العقارية الحالية الخاصة بالعائلات في اليابان، ويسعى للاستحواذ على أصول إضافية.

ويستهدف المشروع سكان مدينتي طوكيو وأوساكا، وتتميز هذه الأصول العقارية بجودتها العالية وسهولة الوصول منها إلى محطات السكك الحديدية والمنشآت الخدمية المجاورة، وتشكل مبادئ الاستدامة المحور الأساسي للمشروع، بداية من مرحلة البناء وخطط تفعيل دور المستأجرين، من أجل المساهمة في خفض البصمة الكربونية للقطاع العقاري. ويهدف المشروع إلى الاستحواذ على أصول توفر مرافق سكنية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة للمستأجرين، وعوائد جذابة ومستدامة للمساهمين.

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