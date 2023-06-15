«حديد الإمارات أركان» تستضيف منتدى الشباب في الصناعة والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مجلس الشباب التابع لمجموعة «حديد الإمارات أركان» دورته الأولى من «منتدى الشباب في الصناعة والتكنولوجيا»، مما يعكس التزام المجموعة بإشراك الشباب الإماراتي في جهود إرساء أسس اقتصاد منخفض الكربون في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة في بناء مستقبل مستدام.

يهدف المنتدى، الذي جمع مجالس الشباب التابعة للعديد من شركات التصنيع والتكنولوجيا، إلى تعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات الرائدة التي تسخر التكنولوجيا من أجل تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، وتوفير الحلول المتطورة لمواجهة التحديات البيئية الملحة.

وشارك في المنتدى أكثر من 20 مجلساً للشباب من مؤسسات رائدة مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مجموعة e&»، والاتحاد للطيران، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، وذلك بهدف تمكينها من إحداث تغيير إيجابي في القطاع والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضراراً. علاوةً على ذلك، شهد المنتدى ضيوفاً من مؤتمر الأطراف COP28 لعرض رؤى مهمة حول هذا الحدث العالمي، وتسليط الضوء على فرص مشاركة الشباب فيه.

وخلال المؤتمر، ركز المشاركون على ثلاثة محاور رئيسية وهي: زيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير، وتأثير الذكاء الاصطناعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

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