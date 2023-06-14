سعود بن صقر يرأس وفد الإمارات في «سانت بطرسبرغ الاقتصادي»

المصدر: وام

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نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023» في روسيا الاتحادية، والذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الحالية التي تقام أعمالها خلال الفترة من 14 - 17 من شهر يونيو الجاري.

ويشارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في أعمال الجلسة الرئيسة للمنتدى، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال، والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويضم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى، ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وكان سموه قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى مدينة سانت بطرسبرغ.

وينظم منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي يشهد مشاركة أكثر من 1,000 خبير اقتصادي من 80 دولة في مختلف القطاعات الحيوية جلسات نقاشية حول أهمية عقد حوار اقتصادي بناء مع الجميع لتحقيق التنمية المستدامة للأوطان وشعوبها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغييرات متسارعة في منظومة العلاقات الدولية.

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