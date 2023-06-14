غرفة أبوظبي تناقش منهجيات القطاع الخاص مع مجموعات العمل القطاعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت غرفة أبوظبي اجتماعاً موسعاً مع مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، لمناقشة منهجيات العمل الحالية، وسبل تطويرها وتحديثها، بهدف تعزيز عمل المجموعات، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية، ولتواكب التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

ويأتي الاجتماع بما ينسجم مع أهداف مجموعات العمل القطاعية المتمثلة في التنسيق والتعاون مع الحكومة والجهات الأخرى، من أجل تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بالإمارة والنهوض بها، وذلك عبر عدد من الآليات، أهمها إيجاد حلول للتحديات، التي تواجه القطاع الخاص، خلال تعامله مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دراسة المشاريع الاقتصادية، التي تُعرض على مجموعات العمل القطاعية، وتقديم الآراء والمقترحات لأعضائها وللجهات المعنية في مختلف المجالات، التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية، وغيرها من الأهداف، التي حددتها أحكام قانون تنظيم الغرفة رقم (27) لعام 2005 والمعدل بالقانون رقم (19) لعام 2018.

وتطرق الاجتماع، الذي ترأسه عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى آخر التطورات والإنجازات، التي تحققت خلال المرحلة الماضية، واستعرض الاجتماع التحديات القائمة على مستوى مختلف القطاعات، وفرص التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تلتزم غرفة أبوظبي منذ تأسيسها بدعم وتشجيع أعضائها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات بالإمارة، وذلك من خلال تعزيز التواصل معهم بشكل مستمر، لمساعدتهم على مواجهة التحديات، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، تعزز من فرص نجاحهم وتطورهم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل بين المؤسسات وصناع القرار لمناقشة التطورات، التي تهم مجتمع الأعمال، عبر إدارة خدمات دعم لجان القطاعات التابعة لقطاع دعم السياسات، إذ تتاح الفرص لمؤسسات القطاع الخاص لإبداء آرائهم أمام الجهات التشريعية في ما يتعلق بالقضايا الأساسية، التي تمس استمرارية وتطوير أعمالهم والمساهمة في صياغة السياسات الخاصة بها».

وأضاف: «تواصل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من خلال دورها المحوري المؤثر في السياسات الاقتصادية بالإمارة، التزامها بأداء مهامها وواجباتها تجاه القطاع الخاص بمختلف شرائحه، وفق المرتكزات الاستراتيجية للغرفة، لضمان تحقيقها على أرض الواقع».

حضر الاجتماع كارل ماغنوس أولسون، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التحول في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى جانب عدد من رؤساء مجموعات العمل، بما فيهم أحمد رحمة المسعود، رئيس مجموعة عمل وكلاء السيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وعتيبة العتيبة، رئيس مجموعة عمل المدن العمالية، ورشيد ميقاتي عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجموعة عمل المقاولات، وعامر قاقيش عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجموعة عمل الصناعة، وخالد عبد الكريم الفهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجموعة عمل الصحة، ومنير حيدر رئيس مجموعة عمل العقار.

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