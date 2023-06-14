انطلاق «هايف للأثاث» بمشاركة 190 عارضاً من 15 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «هايف للأثاث»، الحدث الأول من نوعه الذي يستهدف كبار تجار وصناع الأثاث والمفروشات بالمنطقة، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 190 عارضاً من 15 دولة يمثلون كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث.

ويقدم الحدث الذي تستمر فعالياته حتى 16 يونيو الجاري، الفرصة لزواره لاستكشاف أحدث اتجاهات الأثاث والاطلاع على عرض واسع لأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري ذات المواصفات العالمية عالية الجودة، وأدوات المطبخ، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق، والمفروشات الفخمة والتصاميم الداخلية الإبداعية، والديكورات العصرية.

ويوفر المعرض منصة متميزة لكبار تجار الأثاث بالمنطقة للتواصل مع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم، وعقد الصفقات التجارية الكبرى، والتعرف على آخر المعلومات فيما يخص كافة جوانب صناعة الأثاث المبتكرة عالمية المستوى، والاطلاع على أحدث التوجهات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن استضافة معرض «هايف للأثاث» للعام الثالث على التوالي وما يشهده من زيادة كبيرة في عدد الجهات المشاركة، يعكس السمعة الرائدة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم أهم الفعاليات المحلية والإقليمية، وما يحققه من نجاحات في استضافة المعارض المتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات، ومن أبرزها معرض «المفروشات 360»، الأمر الذي يتيح الفرصة لسكان إمارة الشارقة وزوارها للاطلاع على أحدث منتجات الأثاث ولوازم البيت العصري التي تقدمها كبرى الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار المدفع إلى أن استضافة هذا الحدث تأتي في إطار حرص إكسبو الشارقة على المساهمة في تعزيز انتعاش سوق الأثاث والمفروشات، وتوفير منصة إقليمية متميزة للشركات العالمية والمحلية لعرض أفضل منتجاتها والتفاعل مع الزوار وتبادل الخبرات والتجارب، وبالتالي الارتقاء بهذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات التي تشهد نمواً متواصلاً في دولة الإمارات بشكل كبير، ولا سيما في ظل العدد المتزايد من مشاريع البناء والتطوير العقاري في الدولة، والذي يساهم في زيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخر.

وقال مانيش بهاتيا المدير التنفيذي للمعرض: يسعدنا تنظيم معرض «هايف للأثاث» للعام الثالث على التوالي في مركز إكسبو الشارقة الذي يعتبر وجهة رائدة لأهم وأكبر المعارض المتخصصة، وهذا ما يعزز ثقتنا بتمكن الحدث من مواصلة النجاحات واستقطاب عدد كبير من الزوار، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 7000 زائر، ولا سيما في ظل ما يقدمه من عرض لأحدث المنتجات المتطورة في الأثاث والديكورات والتصاميم الداخلية وأغطية الجدران والأرضيات والأسقف وتجهيزات المطابخ ومعدات الحدائق والإنارة الداخلية والمشغولات الخشبية والمفروشات والتحف وغيرها الكثير.

ويمثل المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً يومي الأربعاء والخميس ومن الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً يوم الجمعة فرصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في تدشين أعمالها في أسواق دولة الإمارات والتواصل وإبرام الصفقات مع أهم شركات صناعة الأثاث والمفروشات المحلية والإقليمية.

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