المقر العالمي للمشرق يحصل على شهادة صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «جيه إل إل»، شركة الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، مع المشرق، لدعم المقر العالمي للبنك في تحقيق طموحاته للحياد المناخي.

وبدعم خدمات «جيه إل إل» في مجالي الطاقة والاستدامة أصبح المقر العالمي للمشرق الواقع في وسط مدينة دبي، بمساحة 38,484 متراً مربعاً، أول برج تجاري في دولة الإمارات، والمبنى الثاني في الشرق الأوسط، الذي يحصل على شهادة صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Zero Energy) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز الموارد، التي تدعم الحياد المناخي (الطاقة، والمياه، والنفايات) والعمليات صفرية الانبعاثات الكربونية.

ونال المشرق الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED Gold)) العام الماضي نتيجة التزامه بتعزيز كفاءات إدارة الموارد، وتحسين جودة البيئة الداخلية في مقراته، وتعد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة رمزاً معترفاً به عالمياً لتحقيق الاستدامة والقيادة، حيث توفر إطاراً قيماً للمباني الخضراء، التي تتسم ببيئة صحية وكفاءة عالية وتوفير للتكاليف، وتعتبر شهادة صفر طاقة (LEED Zero) أحدث وأعلى فئة في إطار نظام تقييم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وتمثل مستوى جديداً من الإنجاز في المنطقة.

ويتكون المقر من 32 طابقاً تحمل توقيع شركة التصميم «سكيدموري، أوينغس وميريل»، أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم ومقرها شيكاغو، والتي اعتمدت في المبنى استراتيجيتها المستدامة للتظليل الذاتي الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. وتم توجيه الواجهات الزجاجية عالية الأداء للمبنى بحيث تحد من عبور الطاقة الشمسية إلى داخله، كما تم تحسين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، من خلال اعتماد نظام آلي لإدارة المباني، وحاز البرج بتصميمه، الذي يحاكي شكل حرف L والمكسو بالحجر على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للعمليات والصيانة في 2022، نتيجة اعتماده لأعلى معايير الاستدامة في ما يخص التميز في التصميم والعمليات، وخفض استهلاكه الإجمالي من الطاقة بنسبة 36%، قياساً بخط الأساس في القطاع.

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