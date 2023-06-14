«نخيل» تفتتح مركز التجزئة المجتمعي «الفرجان ويست بافيليون»

المصدر: دبي- البيان

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تدشن شركة «نخيل» المرحلة الأولى من مركز التجزئة المجتمعي الجديد «الفرجان ويست بافيليون»، والذي يضم العديد من متاجر البيع بالتجزئة الشهيرة ومنافذ المأكولات والمشروبات، بما في ذلك «صيدلية لايف»، و«ذا باربر شوب» المقرر افتتاحهما 15 يونيو،على أن يتم افتتاح «جيان سوبر ماركت» أمام الجمهور في 22 يونيو.

ويعتبر «الفرجان ويست بافيليون» وجهة تسوق وترفيه جديدة لسكان منطقة «الفرجان»، ويلبي احتياجات أولئك الذين يقطنون في المجتمعات السكنية المجاورة، وسوف يستقطب المركز الذي يضم 260 موقفاً للسيارات، المزيد من محال البيع بالتجزئة، بما في ذلك «بيت باتيو»، و«بانكي انترناشيونال للعقارات»، ومنطقة الألعاب «بيكولي»، و«تيبس آند توز»، والتي من المقرر أن تفتح جميعها أبوابها في وقت لاحق من العام الجاري، وسيشهد العام 2024 افتتاح المزيد من المحال التجارية والخدمات، بما في ذلك «مركز ميدكير الطبي الفرجان»، وغيرها.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: يسعدنا إطلاق «الفرجان ويست بافيليون»، الذي سيشهد افتتاح العديد من متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية الشهر الجاري، ونهدف من خلال توسيع نطاق هذا النوع من مراكز البافيليون إلى سد الفجوة بين محال البيع التجزئة والمجتمعات السكنية، وتعزيز راحة المقيمين فيها، وتسهيل تنقلاتهم، وعلى غرار «الفرجان بافيليون»، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمقيمين في المنطقة، فإن افتتاح «الفرجان ويست بافيليون» سيشكل قيمة مضافة على هذا الصعيد، ويقدم للمجتمعات السكنية في المنطقة الغربية الواقعة إلى جواره، مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المرافق الطبية والمنافذ الترفيهية وخدمات العناية الشخصية، ومنافذ المأكولات والمشروبات.

وسيفتح «الفرجان ويست بافيليون» أبوابه يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً، ولغاية الساعة 10 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً، ولغاية الساعة 12 منتصف الليل.

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