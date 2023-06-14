بنك دبي التجاري يجمع 500 مليون دولار في أول إصدار من السندات الخضراء

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك دبي التجاري، عن إطلاق ناجح لأول إصداراته من السندات الخضراء، حيث تم جمع مبلغ 500 مليون دولار لهذه السندات، ما يمثل علامة فارقة في التزام البنك بالتمويل المستدام خلال عام الاستدامة.

وتم تسعير السندات بأجل خمس سنوات، والتي يبلغ معدل فائدتها الثابت 5.319%، بسعر 140 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة. وقد شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين خاصة بعد العروض الترويجية العالمية التي لاقت اهتماماً كثيراً. وشهد السعر النهائي لطلبات الاكتتاب تشديداً مثيراً بمقدار 35 نقطة أساس من السعر الأولي المطروح، وهو ما يمثل أقوى تشديد في فروق الأسعار هذا العام لإصدار مؤسسة مالية تقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس هذا الاهتمام الملحوظ على السندات، الثقة القوية التي يوليها المستثمرون المحليون والإقليميون والدوليون في الأداء المالي القوي والمستدام لبنك دبي التجاري علاوة على نهجه البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لفرص الاستثمار المستدامة. ويضع البنك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صدارة استراتيجيته المؤسسية، حيث يواصل دعمه الفعال للمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية وتسهم في اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، يتماشى وطموحات الاستدامة في الإمارات.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: من خلال دعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات والمساهمة في مستقبل أخضر أكثر، فإننا نلتزم بالأهداف البيئية العالمية والريادة في التمويل المستدام، لدعم الجهود في تعزيز اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ. وسيتم تخصيص عائدات إصدار السندات الخضراء حصرياً لتمويل المشاريع التي تلتزم بالمعايير المذكورة في إطار التمويل المستدام لبنك دبي التجاري، والتي تشمل مبادرات الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف، والحصول على التعليم، ومنع التلوث ومكافحته. ويتوافق هذا الإطار مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد حصل بنك دبي التجاري على «رأي الطرف الثاني» للتحقق من جودة استدامة الإطار ومواءمته مع مبادئ السندات الخضراء.

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