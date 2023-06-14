263 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية مارس

المصدر: وام

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تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، حاجز 263 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية وصلت إلى 263.14 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 7.4% أو ما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنحو 245.01 مليار درهم في فبراير الماضي.

وزادت الودائع الادخارية في البنوك على أساس سنوي بنسبة 4.7% توازي 11.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 251.33 مليار درهم في مارس 2022.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 80.4% أو ما قيمته 211.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 19.6% بما قيمته 51.52 مليار درهم.

نمو

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.95 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 3.25% مقابل 890.02 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 28.9 مليار درهم، وتوزعت بواقع 659.64 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 71.8%، ونحو 259.3 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28.2%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ارتفاع

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 659.63 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 29.5% مقابل نحو 509.54 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 150.1 مليار درهم، وزادت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 3.45% أو ما يوازي 22 مليار درهم مقارنة بنحو 637.61 مليار درهم في فبراير الماضي، وبلغ نصيب العملة المحلية «الدرهم» من الودائع لأجل نحو 58.8% أو ما قيمته 387.56 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.2% بقيمة 272.06 مليار درهم.

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