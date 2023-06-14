«&e» تختتم برنامج «المرأة في القيادة» بالشراكة مع «نوكيا» والأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «&e» عن اختتامها بنجاح برنامجها الأول من نوعه «المرأة في القيادة»، بالشراكة مع «نوكيا» العالمية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما يؤكد التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة وتشجيع ممارسات الأعمال المستدامة.

يأتي البرنامج كجزء في إطار التعاون بين نوكيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تعد فعالية ختام البرنامج التدريبي التي أقيمت في مركز «&e» للابتكار المفتوح بدبي، حدثاً مميزاً نظراً لأنه الأول من نوعه الذي تقيمه شركة نوكيا في ختام برنامجها التدريبي في الشرق الأوسط، حيث جمع بين 20 مشاركاً و 14 ضيفاً متحدثاً أسهموا بإثراء هذا الحدث من خلال الحلقات النقاشية والعروض التقديمية.

وطورت «&e» برنامج المرأة في القيادة خصيصاً لتعزيز تواجد المرأة في مراكز صنع القرار، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، وتطبيق نهج الموازنة والمساواة بين الجنسين لصنع فرص العمل المبتكرة، وتطوير أحدث الحلول التكنولوجية.

وينسجم هذا البرنامج مع مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة التي وقعت «&e» و«نوكيا» معاً على الالتزام بها مؤخراً، بهدف تمكين المرأة من ممارسة الأدوار القيادية والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للجميع.

وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «&e»: نحتفي اليوم بنجاح برنامجنا «المرأة في القيادة» الذي أطلقته «&e» خلال العام الماضي، بالتعاون مع شركة نوكيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لنؤكد إيماننا الراسخ بأهمية تحقيق الشمولية والتنوع للمساهمة في تحقيق التغيير المطلوب، إذ قدمت المشتركات في البرنامج العديد من الأفكار الرائعة والحلول الملهمة التي تعزز ثقتنا بقدراتهن على صنع تأثير إيجابي في المجتمع. وتأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على المشاركة الفعّالة ومد جسور التواصل لدعم حضور النساء في قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل فرصةً مثاليةً لدعم المرأة وتعزيز أدوارها القيادية.

وشمل البرنامج 4 تحديات أساسية تتعلق بالتنوع في بيئة العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار الستة أشهر، هدفت إلى توفير حلول صديقة للبيئة في الإمارات، وضمان شفافية البيانات، وإدارة استهلاك الطاقة للمشتركين من «&e» ومعالجة التحديات التي تواجهها المرأة في قطاع التكنولوجيا.

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